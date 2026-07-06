Confartigianato Imprese Bergamo si conferma Welfare Champion

Confartigianato Imprese Bergamo si conferma tra le migliori realtà italiane nel settore del welfare aziendale. Anche nell’edizione 2026 di Welfare, l’associazione ha mantenuto il riconoscimento di Welfare Champion. La certificazione premia le aziende che offrono servizi e benefit ai propri dipendenti. La valutazione si basa su criteri di qualità e innovazione delle iniziative di welfare aziendale adottate. La conferma del riconoscimento avviene anche quest’anno, sottolineando l’impegno dell’organizzazione nel supporto ai lavoratori.

Confartigianato Imprese Bergamo si conferma tra le migliori realtà italiane nell’ambito del welfare aziendale. Anche nell’edizione 2026 di Welfare Index PMI, l’Associazione ha infatti ottenuto il rating di Welfare Champion, la classe più alta prevista dall’indice, che identifica le PMI con i sistemi di welfare più avanzati, strutturati e capaci di generare valore per le persone, l’organizzazione e la comunità. Il riconoscimento è stato consegnato martedì 1° luglio a Roma, durante l’evento finale dell’iniziativa. A ritirare il premio, a nome del presidente Lorenzo Pinetti e del direttore Stefano Maroni, è stata la responsabile delle Risorse Umane di Confartigianato Imprese Bergamo, Sabrina Galizzi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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