Concerto per Dalmine cinema e letture | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Stasera a Bergamo e provincia ci sono diverse attività in programma. Alla Madonna della Castagna si svolge una festa, mentre in alcune aree si può partecipare a un concerto dedicato a Dalmine. Sono previsti anche spettacoli di cinema all’aperto, un evento di letture ad Alzano Lombardo e un appuntamento con lo Spritz&Burger ad Albino. Le iniziative coprono musica, cultura e socialità, offrendo opzioni per vari gusti.

La festa alla Madonna della Castagna, cinema all’aperto, Spritz&Burger ad Albino, il gruppo di lettura ad Alzano Lombardo, il “Grande concerto per Dalmine” e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di lunedì 6 luglio. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino a metà settembre sotto i Colli di Città Alta torna la festa della Madonna della Castagna. Tutti i giorni pranzo e cena servizio bar e cucina bergamasca, pizza. Quest’anno torna anche l’hamburgeria e panini con la salamella. Chiusa solo in caso di maltempo. L’appuntamento è in via della Madonna della Castagna, n. 31. Stasera alle 21.30 all’ Arena Santa Lucia – Cinema all’aperto a Bergamo verrà proposta la visione del film “Father mother sister brother”, versione in lingua originale con sottotitoli in italiano. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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