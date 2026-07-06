Durante la settima edizione della Como Lake Cocktail Week, è stato presentato un evento con Belvedere Vodka sul lago di Como. Sono stati preparati tre cocktail d'autore, serviti in tre hotel diversi, e sono stati utilizzati un motoscafo e altre attrezzature. L'evento si è svolto in un giorno feriale di luglio a Menaggio. Non sono stati annunciati premi o riconoscimenti ufficiali durante l'evento.

Sono arrivato a Menaggio in un giorno feriale di luglio, nel pieno della settima edizione della Como Lake Cocktail Week, la competition ideata da Annalisa Testa che esplora le nuove frontiere della mixology d’autore attraverso una serie di appuntamenti esclusivi: il tema scelto per il 2026 è «Stories from a Book», un invito a trasformare gli spirits in protagonisti di racconti da sorseggiare. Rileggendo grandi classici della letteratura e opere contemporanee, i bartender sono stati chiamati a reinterpretare ingredienti, aromi e tecniche per dare vita a storie liquide capaci di evocare personaggi, atmosfere e mondi immaginari. Ogni cocktail diviene così un’esperienza narrativa in cui il gusto incontra l’immaginazione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Con Belvedere Vodka sul lago di Como: tre cocktail d'autore, tre hotel e un motoscafo

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