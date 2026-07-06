A giugno, le richieste di credito legate ai viaggi e ai servizi di estetica sono aumentate, indicando un incremento delle spese estive. In particolare, il settore del Buy Now Pay Later (BNPL) ha registrato una crescita del 33%. I dati mostrano un aumento delle richieste di finanziamenti per vacanze e trattamenti di bellezza, confermando un trend di maggiore spesa durante il periodo estivo.

A giugno, i segnali più vivaci dal mondo del credito arrivano dalle finalità tipicamente legate alla stagione: le richieste per È quanto emerge dal Il “I dati di giugno confermano un mercato del credito in crescita e sempre più diversificato: accanto alla tenuta dei prestiti finalizzati, si distinguono dinamiche molto vivaci su alcune finalità stagionali, come viaggi ed estetica, e il consolidamento di modelli innovativi come il BNPL, che cresce del +33% su base annua. In questo contesto, aumentano i bisogni e si ampliano i comportamenti di accesso al credito, anche grazie al contributo delle generazioni più giovani. Per gli operatori, si tratta di un'opportunità concreta, che richiede una capacità di lettura del dato sempre più puntuale e orientata ad anticipare la domanda. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: Experian: effetto estate sul credito, crescono viaggi ed estetica; BNPL a +33%

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