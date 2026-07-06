Competenze psicosociali realtà virtuale apprendimento esperienziale | il progetto educativo di WeSchool e Qualcomm nelle scuole europee

Il progetto Outside In, realizzato da WeSchool e Qualcomm, ha coinvolto tre licei francesi dopo una prima fase in Italia e Spagna. Si concentra sull'insegnamento delle competenze psicosociali attraverso l’uso della realtà virtuale e dell’apprendimento esperienziale. L’obiettivo è tradurre le indicazioni pedagogiche in pratiche concrete e ripetibili, integrando tecnologie digitali nella didattica. La sperimentazione mira a valutare l’efficacia di queste metodologie nelle scuole europee.

La domanda è concreta: come si trasformano queste indicazioni in pratiche osservabili e replicabili? Una risposta arriva da Outside In, il progetto educativo di WeSchool e Qualcomm che, dopo una prima edizione tra Italia e Spagna, ha portato la didattica digitale sulle competenze psicosociali in tre licei francesi. Le competenze su cui lavora Outside In sono già riconosciute dai principali documenti europei. Già la Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018 le catalogava fra le competenze fondamentali. Ma creare un percorso educativo che porti a trasmetterle e valutarle nelle scuole europee non è compito semplice, anche a causa di sistemi scolastici molto frammentati e diversi fra loro. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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