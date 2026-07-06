Un turista tedesco di 19 anni è morto domenica 5 luglio dopo aver scavalcato una recinzione per recuperare un pallone, cadendo in un dirupo vicino al torrente Telo ad Argegno, in provincia di Como. L'uomo è poi scivolato nelle acque del torrente, dove è stato trovato senza vita. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Ha scavalcato una recinzione per recuperare un pallone ed è precipitato in un dirupo. Un turista tedesco di 19 anni è morto domenica 5 luglio scivolando nelle acque del torrente Telo, ad Argegno, in provincia di Como. Secondo una prima ricostruzione la morta sarebbe stata causata dai traumi dovuti alla caduta. A individuare il corpo sono stati due turisti di passaggio che hanno allertato i soccorsi attrono alle 18. Sul posto sono intervenuti i mezzi della Croce Rossa, dell’elisoccorso e del personale del Soccorso Alpino, ma ogni tentativo di rianimarlo è stato inutile. La salma del giovane turista rimane a disposizione della Procura della Repubblica di Como, che deciderà se procedere o meno a un accertamento autoptico o se limitarsi a un esame esterno del cadavere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Como, turista 19enne scivola nelle acque del Telo e muore: voleva recuperare un pallone

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