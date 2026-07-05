Como turista tedesco di 19anni scivola nel torrente Telo e muore | Aveva scavalcato una recinzione

Da milano.corriere.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un turista tedesco di 19 anni è morto nel pomeriggio del 5 luglio dopo essere scivolato nel torrente Telo ad Argegno, in provincia di Como. Due passanti hanno trovato il corpo intorno alle 18 e hanno chiamato i soccorsi. Secondo quanto ricostruito, il giovane aveva scavalcato una recinzione prima di cadere nelle acque del torrente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

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Un turista tedesco di 19 anni è morto nel pomeriggio del 5 luglio scivolando nelle acque del torrente Telo, ad Argegno, in provincia di Como. A individuare il corpo è sono stati due turisti di passaggio, che attorno alle 18 hanno messo in movimento la macchina dei soccorsi.  Inutili i tentativi di rianimarlo, nonostante l'intervento dei mezzi della Croce Rossa, dell'elisoccorso e del personale del Soccorso Alpino. Il giovane avrebbe scavalcato una recinzione per accedere al letto del torrente, salvo poi perdere l'equilibrio cadendo in acqua. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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