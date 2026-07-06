La commissione Covid ha chiesto a un ex premier di smettere di boicottare i lavori e ha invitato a fornire chiarimenti. Nel frattempo, è stato annunciato che verrà presentato un esposto riguardo a un accordo transattivo da 100 milioni di euro tra il governo e una società, relativo a un contenzioso sulla fornitura di mascherine. La questione riguarda la procedura di chiusura di una disputa legale tra le parti coinvolte.

Da via di Campo Marzio si è contrattaccato minacciando di presentare un esposto sull'accordo transattivo da 100 milioni di euro siglato dal governo con la JC Electronics per chiudere il contenzioso con la società per la fornitura di mascherine. I pentastellati vogliono infatti sapere come mai Palazzo Chigi non abbia atteso la sentenza di appello, ma soprattutto vogliono vederci chiaro sui rapporti tra il centrodestra e l'imprenditore Dario Bianchi, che guida la società L'articolo proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Commissione Covid, FdI nuovamente all’attacco di Conte: ‘Smetta di boicottare i lavori e dica la verità’

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COMMISSIONE COVID, BIGNAMI INCHIODA CONTE: LA TARGA CHE IMBARAZZA TUTTI

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