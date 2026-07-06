Un detergente enzimatico si presenta come una soluzione efficace per pulire a fondo il viso. La scelta corretta si basa sulla composizione del prodotto, che deve contenere enzimi specifici per rimuovere impurità e cellule morte senza aggredire la pelle. È importante considerare anche il tipo di pelle, preferendo formulazioni delicate per pelli sensibili o più robuste per pelli grasse. La consistenza e il pH sono altri fattori da valutare.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Il detergente enzimatico serve quando la pulizia del viso sembra corretta, ma la pelle resta comunque opaca, ruvida o meno uniforme del solito. Non è questione di lavarsi di più, spesso il problema è lavarsi con prodotti che tolgono troppo dove la pelle è più fragile e al contempo troppo poco dove si accumulano sebo, residui di SPF, particolato urbano e cellule morte superficiali. Il risultato si vede, purtroppo: guance che tirano, zona T lucida, grana irregolare e quella sensazione poco convincente di pelle pulita solo in apparenza. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Come scegliere il perfetto detergente enzimatico, e ottenere così dalla skincare il top della pulizia del viso

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