Come san Sebastiano è diventato un’icona queer

Dopo i lavori forzati a cui venne condannato per omosessualità lo scrittore Oscar Wilde cominciò a farsi chiamare con lo pseudonimo Sebastian. Il pittore Keith Haring raffigurò san Sebastiano come nume tutelare dell’epidemia di HIV. Registi militanti come l’inglese Derek Jarman si ispirarono al martirio del santo, e questo fu ripreso anche nelle opere di molti artisti gay contemporanei, come Pierre e Gilles. Oggi le rappresentazioni di San Sebastiano si trovano anche in calendari e graphic novel su temi queer. San Sebastiano fu soldato romano perseguitato e ucciso intorno al 300 per ordine dell’imperatore Diocleziano, ma da tempo si è affermato come un’icona della comunità LGBTQ+. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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SAN SEBASTIÁN EL SANTO ICONO GAY-QUEER

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