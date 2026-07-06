Si vive sempre più a lungo, ma i risparmi sono davvero pronti a sostenere una pensione che può durare vent’anni o più? Cresce il cosiddetto Longevity Risk, il rischio concreto di non disporre di risorse sufficienti per mantenersi dopo la pensione. Soprattutto in un Paese come l’Italia che guida la classifica europea per longevità della popolazione, con un’aspettativa di vita che nel 2025 ha raggiunto gli 81,7 anni per gli uomini e 85,7 anni per le donne. E se si pianificasse? EFPA Italia, la Fondazione che certifica professionisti e percorsi formativi nel settore della consulenza finanziaria, ha messo a punto una guida in cinque punti per costruire un vero e proprio Longevity Planning. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Come pianificare la pensione: le 5 mosse per difendere i risparmi dal Longevity Risk

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