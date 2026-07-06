Come le squadre di calcio ma sono i passeggeri dei treni Alta Velocità | Firenze ecco le navette scortate dalla polizia municipale

Oggi, durante i lavori di sostituzione del cavalcaferrovia di Ponte al Pino, sono state utilizzate navette scortate dalla polizia municipale per i passeggeri dei treni Alta Velocità. Si sono verificati alcuni disagi, ma nessun episodio di grave alterco o problema rilevante. Il primo giorno di interventi si è concluso con un bilancio che non evidenzia criticità significative rispetto alle aspettative.

Firenze, 6 luglio 2026 – Alla fine qualche disagio c'è stato, ma rispetto al caos che tutti si immaginavano non è stato nulla. Il bilancio del primo giorno dei lavori di sostituzione del cavalcaferrovia di Ponte al Pino è positivo. Forse perché la maggior parte dei viaggiatori e pendolari era informato e si è organizzato di conseguenza, o forse perché il maxi piano messo in atto è stato un successo. I pullman scortati dalla polizia municipale. E dalle prime ore di oggi, lunedì 6 luglio, tra le strade è stato un continuo di sirene e lampeggianti. Squadre di calcio? No, erano le navette di Trenitalia che scortavano i passeggeri dei treni Alta Velocità da una parte all’altra della città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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