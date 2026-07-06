Come giocava Haaland a 13 anni? Il vecchio video è virale sui social!

Un vecchio video di Haaland a 13 anni è diventato virale sui social. Nel filmato, il giovane calciatore mostra già abilità evidenti con il pallone. Dopo la doppietta che ha portato la Norvegia agli ottavi di finale di un torneo mondiale, l'attenzione si sposta anche sulle sue origini e sui primi passi nel calcio. La clip ha suscitato numerosi commenti tra gli utenti online, evidenziando le sue competenze fin dall’adolescenza.

Dopo la doppietta negli ottavi di finale che ha permesso alla sua Norvegia di imporsi sul Brasile e di proseguire il sogno-Mondiale, Erling Haaland è diventato l'uomo più chiacchierato del mondo-social. Alcune fanpage hanno colto l'occasione per rispolverare alcuni vecchi video del centravanti, che segnava a raffica già quando aveva appena 13 anni. Guarda il filmato. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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HAALAND, È IA! ECCO LA VERITÀ SUL MEME CHE HA SPOPOLATO SUL WEB

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