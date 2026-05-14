Durante un evento pubblico a Barcellona, Olivia Rodrigo ha catturato l’attenzione dei presenti e dei social con un momento spontaneo. Tra l’entusiasmo dei fan e le luci intense dello spettacolo, la cantante ha mostrato un’espressione di sorpresa e smarrimento mentre scambiava uno sguardo con qualcuno in prima fila. Il breve video di quel momento, diffuso online, ha rapidamente fatto il giro dei social network, diventando virale.

A volte, nel mezzo del fragore di migliaia di fan, della coreografia studiata nei minimi dettagli e delle luci abbaglianti, succede qualcosa che nemmeno il copione più rigido può prevedere. Olivia Rodrigo, la popstar ventunenne che ha conquistato il mondo con la sua miscela esplosiva di vulnerabilità adolescenziale e grinta punk-pop, ha vissuto uno di questi momenti durante il suo concerto al Palau Sant Jordi di Barcellona. Nel bel mezzo della performance, l’artista californiana si è letteralmente fermata. Non per un problema tecnico, né per una pausa programmata. Si è bloccata perché qualcosa, o meglio qualcuno, tra le migliaia di persone presenti ha catturato completamente la sua attenzione.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Olivia Rodrigo “pietrificata” dal colpo di fulmine: il video dello sguardo a Barcellona è virale sui social

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