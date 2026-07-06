COLPACCIO MILLY! BALLANDO CON LE STELLE | AURORA RAMAZZOTTI IN GARA

Da bubinoblog.altervista.org 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Aurora Ramazzotti parteciperà alla prossima edizione di Ballando con le Stelle, in programma nel 2026. La conduttrice dello show ha annunciato la sua presenza, segnando un ingresso di rilievo per l'edizione futura. Ramazzotti è nota come influencer e figlia di due personaggi pubblici molto noti, Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. La sua partecipazione rappresenta un nuovo volto per il programma del sabato sera di Rai1.

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Milly Carlucci avrebbe messo a segno il primo colpaccio dell’edizione 2026 di Ballando con le Stelle, lo storico show del sabato sera di Rai1. Parliamo di Aurora Ramazzotti, figlia degli amatissimi Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti e star dei social. Secondo il settimanale Chi avrebbe detto sì alla Carlucci. In questo week-end Aurora si è sposata con Goffredo Cerza in un matrimonio da favola, un evento diventato virale tra emozioni, lacrime, parata di vip e tanti balli. La Ramazzotti è infatti scesa in pista con il suo Goffredo in uno splendido passo a due sulle note di Love on the Brain  di Rihanna e  El Tango de Roxanne. Sembrava una prova generale per Ballando con le Stelle, anzi un’esibizione da finale dello show Rai. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org

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