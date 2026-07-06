Colleferro È partita alla grande la kermesse Colleferro Estate 2026 Successo annunciato per il concerto di Rocco Hunt

Notizia in breve

Partenza con successo per “Colleferro Estate 2026”, che ha visto il concerto di Rocco Hunt attirare un grande pubblico. La manifestazione, iniziata di recente, ha registrato una partecipazione elevata durante l’evento musicale. La serata ha visto un’affluenza significativa di spettatori, confermando l’interesse per la rassegna estiva nel comune. Nessun problema segnalato durante il concerto, che si è svolto regolarmente. La manifestazione proseguirà con altri appuntamenti nei prossimi giorni.