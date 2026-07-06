Colleferro È partita alla grande la kermesse Colleferro Estate 2026 Successo annunciato per il concerto di Rocco Hunt
Partenza con successo per “Colleferro Estate 2026”, che ha visto il concerto di Rocco Hunt attirare un grande pubblico. La manifestazione, iniziata di recente, ha registrato una partecipazione elevata durante l’evento musicale. La serata ha visto un’affluenza significativa di spettatori, confermando l’interesse per la rassegna estiva nel comune. Nessun problema segnalato durante il concerto, che si è svolto regolarmente. La manifestazione proseguirà con altri appuntamenti nei prossimi giorni.
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Al via Giovedì 2 Luglio con il Concerto di Rocco Hunt, la kermesse “Colleferro Estate 2026”. Durerà fino al 15 Luglio. Il programmaIl 2 luglio è iniziato con il concerto di Rocco Hunt, aprendo la rassegna “Colleferro Estate 2026”.
Colleferro. “Abitare la Scuola”. Grande successo per il convegno nazionale organizzato dall’I.C. “Margherita Hack” alla “Leonardo Da Vinci”A Colleferro si è concluso con successo il convegno nazionale intitolato “Abitare la Scuola”, organizzato dall’I.
Argomenti più discussi: Colleferro, raccolta firme per più controlli in piazza Gobetti; Caffaro, LivaNova tratta per Colleferro ma Brescia avrà i 245 milioni; Tabellino partita Città di Colleferro vs UP Calcio a 5; Tabellino partita Città di Ciampino vs Colleferro Calcio.
COLLEFERRO ESTATE 2026: SI PARTE CON ROCCO HUNT! Il conto alla rovescia è finito! Giovedì 2 luglio si accendono ufficialmente i riflettori su Colleferro Estate 2026 e inauguriamo la rassegna con un grandissimo ospite sul palco: Rocco Hunt in con facebook