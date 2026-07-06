Nel torneo Estate Opes, il Bar la Coccinella ha vinto i quarti di finale nel tabellone A, assicurandosi un posto in semifinale. La squadra ha ottenuto la vittoria contro la Gastronomia Cantelli, rivendicando così la sconfitta subita nella finale scudetto precedente.

Disputati i quarti di finale del torneo Estate Opes. Nel Tabellone A il Bar la Coccinella (foto) si prende la rivincita per la finale scudetto persa con la Gastronomia Cantelli. Primo tempo dominato dal Cantelli con il portiere della Coccinella Gorgati che compie 2 miracoli: con le mani su Kupsi e di piede su Tedesco. Tanta supremazia porta comunque al doppio vantaggio Cantelli, prima Beltrami segna con una conclusione dalla media distanza, poi serve l’assist per il raddoppio di Tedesco. Il Bar la Coccinella trova il gol che dimezza lo svantaggio grazie ad una punizione di Dolcetti nel sette. Questo gol e i cambi poco oculati di mister... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Coccinella e Sidun avanzano. Semifinale nel tabellone A

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Calcio a 5 Opes. Gastronomia Cantelli-Zeta Club e Coccinella-Sidun in semifinaleLe semifinali dei playoff scudetto del campionato di calcio a 5 Opes sono state decise con le vittorie delle squadre Gastronomia Cantelli e Zeta...

LIVE Scherma, Europei 2026 in DIRETTA: le sciabolatrici avanzano ai quarti, spadisti vicini alla semifinale!Durante le gare di scherma agli Europei 2026, le sciabolatrici italiane sono passate ai quarti di finale, mentre i spadisti sono vicini alla...

Si parla di: Coccinella e Sidun avanzano. Semifinale nel tabellone A.

Coccinella e Sidun avanzano. Semifinale nel tabellone ACalcio a 5 Opes: eliminate dal torneo Zeta Club e Gastronomia Cantelli. Nel tabellone B, Fast Car straripante: Zouaghi segna sei reti nel 9-4 finale. msn.com

Coccinella and Sidun advance. They advance to the semifinals in bracket A.Opes Futsal: Zeta Club and Gastronomia Cantelli were eliminated from the tournament. In bracket B, Fast Car was overflowing: Zouaghi scored six goals in the 9-4 final. sport.quotidiano.net