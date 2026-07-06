Cobolli Paolini e la ricerca dei padri

Da repubblica.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Cobolli fa spesso riferimento alla figura paterna, utilizzandola come punto di riferimento per esprimere tensioni e incertezze. Nei suoi discorsi, il padre viene citato frequentemente, più come un elemento di confronto emotivo che come fonte di gratitudine o elogio. La presenza del padre si manifesta come un simbolo di confronto e di tensione personale, più che come una figura di supporto o di riconoscimento.

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Non c’è bisogno di chiederglielo: Cobolli parla sempre del padre. Quasi mai per ringraziarlo o elogiarlo: no, lui è il suo punching ball emotivo e verbale, sul quale scaricare tensioni e incertezze. Funziona così, quando un rapporto conflittuale si rivela assai efficace. Per questo il ragazzo fa collezione di frasi celebri del babbo-coach, preziose quand’è il momento di rinfacciargliele. A Parigi, per capirci, prima della finale del mese scorso, Flavio ha raccontato di quella volta che lo sentì dire a un conoscente: “Mio figlio al massimo sarà un Top 30”. Che di per sé sarebbe comunque stato un notevole miglioramento generazionale,... 🔗 Leggi su Repubblica.it

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