cobolli paolini e la ricerca dei padri

Cobolli fa spesso riferimento alla figura paterna, utilizzandola come punto di riferimento per esprimere tensioni e incertezze. Nei suoi discorsi, il padre viene citato frequentemente, più come un elemento di confronto emotivo che come fonte di gratitudine o elogio. La presenza del padre si manifesta come un simbolo di confronto e di tensione personale, più che come una figura di supporto o di riconoscimento.

Non c’è bisogno di chiederglielo: Cobolli parla sempre del padre. Quasi mai per ringraziarlo o elogiarlo: no, lui è il suo punching ball emotivo e verbale, sul quale scaricare tensioni e incertezze. Funziona così, quando un rapporto conflittuale si rivela assai efficace. Per questo il ragazzo fa collezione di frasi celebri del babbo-coach, preziose quand’è il momento di rinfacciargliele. A Parigi, per capirci, prima della finale del mese scorso, Flavio ha raccontato di quella volta che lo sentì dire a un conoscente: “Mio figlio al massimo sarà un Top 30”. Che di per sé sarebbe comunque stato un notevole miglioramento generazionale,... 🔗 Leggi su Repubblica.it

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