Cobolli Paolini e la ricerca dei padri
Cobolli fa spesso riferimento alla figura paterna, utilizzandola come punto di riferimento per esprimere tensioni e incertezze. Nei suoi discorsi, il padre viene citato frequentemente, più come un elemento di confronto emotivo che come fonte di gratitudine o elogio. La presenza del padre si manifesta come un simbolo di confronto e di tensione personale, più che come una figura di supporto o di riconoscimento.
Non c’è bisogno di chiederglielo: Cobolli parla sempre del padre. Quasi mai per ringraziarlo o elogiarlo: no, lui è il suo punching ball emotivo e verbale, sul quale scaricare tensioni e incertezze. Funziona così, quando un rapporto conflittuale si rivela assai efficace. Per questo il ragazzo fa collezione di frasi celebri del babbo-coach, preziose quand’è il momento di rinfacciargliele. A Parigi, per capirci, prima della finale del mese scorso, Flavio ha raccontato di quella volta che lo sentì dire a un conoscente: “Mio figlio al massimo sarà un Top 30”. Che di per sé sarebbe comunque stato un notevole miglioramento generazionale,... 🔗 Leggi su Repubblica.it
Segui gli aggiornamenti su Cobolli.
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Wimbledon 2026, Cobolli e Paolini a caccia dei quarti. Orari e dove vederli
Berrettini sul Centrale, poi Cobolli, Sonego, Paolini e Grant: azzurri, gli orari dei match di giovedìDomani sul Centre Court di Wimbledon, Matteo Berrettini sfiderà Arthur Fils nel primo e unico match maschile della giornata.
Temi più discussi: Wimbledon, il programma di oggi: da Paolini a Cobolli, tutti i match e dove vederli; Cobolli in cerca di rivincite, Paolini di conferme: il programma del lunedì a Wimbledon; Wimbledon: Cobolli e Paolini agli ottavi, Sonego e Berrettini eliminati; Cobolli, Paolini e tutti gli altri, tanta Italia a Wimbledon.
JAS IS BACK Dopo Cobolli, anche Paolini continua a farsi strada a Wimbledon e torna ai quarti di finale sui campi dell’All-England per la seconda volta in carriera, la prima dalla storica finale del 2024 Marta Kostyuk #Wimbledon | @BMWItalia x.com
La Stampa. . Flavio Cobolli vola ai quarti di finale di Wimbledon. Il tennista azzurro batte l'australiano Alex De Minaur negli ottavi dello Slam di Londra, imponendosi in tre set con il punteggio di 7-5, 7-6 (4), 6-3. Anche Jasmine Paolini ritrova gioco, sorriso e vitt facebook
Malore, rimonta e maratona: Cobolli batte Khachanov e vola agli ottavi di Wimbledon reddit
Cobolli supera De Minaur in tre set (7-5, 7-6, 6-3), vola ai quarti, esulta come Cr7 e chiede: Qualcuno mi presta casa?. Jasmine Paolini batte EalaOggi si chiudono gli ottavi di finale a Wimbledon, con l'Italia che è rappresentata da 4 tennisti pronti a scendere in campo per giocarsi l'accesso ai quarti. Nel ... ilmessaggero.it
Wimbledon: Cobolli e Paolini ai quartiL'azzurro si impone in tre set 7-5 7-6 6-3 contro De Minaur. Paolini batte Eala col punteggio di 6-4, 4-6, 6-3 (ANSA) ... ansa.it