Claude down cosa sta succedendo all' AI di Anthropic | il picco su Downdetector

Lunedì 6 luglio 2026, numerosi utenti in tutto il mondo hanno segnalato problemi di accesso e funzionamento di Claude AI, l'assistente di intelligenza artificiale di Anthropic. Secondo i dati di Downdetector, le segnalazioni sono aumentate notevolmente nel corso della serata, indicando un picco di malfunzionamenti. Non sono state fornite comunicazioni ufficiali da parte dell'azienda riguardo alle cause del guasto o alla sua risoluzione.

Nella serata di oggi, lunedì 6 luglio 2026, moltissimi utenti in tutto il mondo stanno riscontrando gravi problemi nell'utilizzo di Claude AI, l'assistente di intelligenza artificiale sviluppato da Anthropic. A confermare il disservizio è Downdetector, la celebre piattaforma di monitoraggio delle interruzioni di servizio, che ha registrato un'impennata verticale di segnalazioni a partire dalle ore 21:00. Cosa sta succedendo a Claude AI: il picco su Downdetector Guardando il grafico delle ultime 24 ore di Downdetector, la curva di stabilità è rimasta piatta fino alle prime ore della serata, per poi schizzare verso l'alto superando centinaia di segnalazioni nell'arco di pochi minuti intorno alle 21:00. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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Claude in down: cosa sta succedendo oggi

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