clamoroso napoli sulla lista dei cedibili anche un big

Il Napoli ha inserito un giocatore di rilievo nella lista dei possibili partenti. La società sta lavorando con il nuovo tecnico Allegri per rafforzare la rosa, e tra i nomi sul mercato figura anche un big. La lista dei cessioni è stata stilata dal direttore sportivo Giovanni Manna, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle tempistiche.

La dirigenza partenopea continua incessante il lavoro sul mercato per allestire al meglio la rosa del nuovo tecnico Allegri. Ma sulla lista dei possibili partenti del direttore sportivo Giovanni Manna, spunta anche un nome importante che ha del clamoroso. “Restano in lista di sbarco anche David Neres e Noa Lang, così come chiaramente anche Lorenzo Lucca, che avrà però la possibilità almeno di mettersi alla prova con il nuovo allenatore”. Arsenal-Napoli, Il Mattino: “Gunners hanno una carenza. Dovranno provare a scatenarsi Mertens e Insigne” Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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AFFARE CLAMOROSO! NAPOLI, BOMBA DI MERCATO CONFERMATA! | ULTIME NOTIZIE

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