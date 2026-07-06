cinque cose che abbiamo comprato a giugno

A giugno sono stati acquistati diversi oggetti, tra cui una spazzola per il cuoio capelluto, auricolari con filo usati frequentemente e un phon compatto con diffusore da viaggio. La rubrica Wishlist di Consumismi raccoglie gli acquisti online di redattori e redattrici che vengono segnalati come soddisfacenti. La selezione mensile include anche altri articoli, ma in questa occasione si evidenziano principalmente questi tre oggetti.

Una spazzola per il cuoio capelluto, degli auricolari col filo «da battaglia» e un phon con diffusore da viaggio, tra le altre cose Wishlist è la rubrica mensile di Consumismi in cui parliamo degli acquisti online personali di redattori e redattrici di cui siamo soddisfatti al punto di consigliarveli. Una spazzola per il cuoio capellutoServe per lavare più a fondo il cuoio capelluto quando ci si fa lo shampoo e ha anche un effetto massaggiante: la redattrice che l’ha comprata dice che è «super rilassante». La sua è in silicone a forma di gatto della marca Legami, con un cordino che permette di appenderla all’interno della doccia. Si lava facilmente, i dentini sono morbidi e i capelli non restano incastrati. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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