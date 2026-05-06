Ad aprile abbiamo fatto alcuni acquisti, tra cui un rossetto che promette di durare tutta la notte, dei lacci di ricambio e un blocco con pagine molto lisce. Sono state scelte che rispondono a esigenze quotidiane o a piccoli piaceri, senza particolari pretese. Questi acquisti riflettono semplicemente le preferenze di chi li ha fatti, senza coinvolgere decisioni complesse o grandi investimenti.

Wishlist è la rubrica mensile di Consumismi in cui parliamo degli acquisti online personali di redattori e redattrici di cui siamo soddisfatti al punto di consigliarveli. Dei cuscinetti auricolari di ricambioUn difetto abbastanza comune nelle cuffie grandi è il deterioramento dei cuscinetti (o imbottiture) auricolari che, col tempo e l’utilizzo, si sfaldano, rendendo le cuffie poco funzionali e scomode. Su consiglio di un collega, una persona del Post ha comprato un paio di cuscinetti auricolari nuovi per sostituire quelli delle sue Audio-Technica M50x, che erano vecchi e rovinati. Dice che «sostituirli è molto facile» e che «si trova benissimo», li ha comprati su Amazon a circa 17 euro.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Cinque cose che abbiamo comprato ad aprile

Ho comprato TUTTI i vestiti ROSA del negozio

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