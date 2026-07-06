Ciclovia Tirrenica Approvato l’ultimo tratto

Il consiglio comunale di Castiglione della Pescaia ha approvato l’ultimo tratto della Ciclovia Tirrenica durante l’ultima seduta. La decisione riguarda anche misure per la tutela delle produzioni agroalimentari italiane e la sicurezza nel territorio.

CASTIGLIONE Nel corso dell’ultima seduta, il consiglio comunale di Castiglione della Pescaia ha approvato deliberazioni di rilievo per il territorio, riguardanti la tutela delle produzioni agroalimentari italiane, la sicurezza e il proseguimento della realizzazione della Ciclovia Tirrenica. Approvata anche la delibera relativa all’aggiornamento e adeguamento del tracciato della Strada Vicinale della Dogana, nel tratto compreso tra Torre Civette, Punta Ala e Rio Palma, passaggio fondamentale per la realizzazione del primo lotto della Ciclovia Tirrenica e per il completamento delle procedure di acquisizione delle aree necessarie all’opera. Con... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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