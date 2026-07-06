L’allenatore dell’Inter si trova negli Stati Uniti, dove ha trascorso del tempo tra vacanze, attività di scouting e un incontro con un attaccante. Durante questa visita, ha seguito anche giovani talenti e ha pianificato le strategie di mercato e l’avvio della prossima stagione per la squadra.

di Paolo Moramarco Chivu al Mondiale. L’allenatore dell’Inter segue Lautaro e giovani talenti, mentre pianifica mercato e inizio stagione per i nerazzurri. Gli sviluppi. Cristian Chivu ha scelto gli Stati Uniti per trascorrere alcuni giorni di vacanza con la famiglia, ma il soggiorno in Florida si è trasformato anche in un’opportunità professionale. Complice il Mondiale 2026, il tecnico dell’ Inter ha assistito a diverse partite, alternando momenti di relax a osservazioni tattiche utili per la prossima stagione. Osservazioni sul campo e contatti con Lautaro. Tra le gare seguite da Chivu, come riporta La Gazzetta dello Sport, c’è Argentina-Capo Verde, occasione per rivedere Lionel Messi e soprattutto il capitano nerazzurro Lautaro Martinez. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Chivu al Mondiale. Il tecnico dell’Inter passa dagli Usa tra vacanza, scouting e incontro con Lautaro

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