Chi sarà il sostituto di Koeman sulla panchina dell’Olanda | c’è un nome in pole position per il ruolo di ct degli Oranje
Il commissario tecnico della nazionale olandese sarà sostituito dopo le dimissioni di Koeman. Attualmente, un nome si trova in cima alla lista dei candidati per assumere il ruolo di allenatore della squadra nazionale. La selezione del nuovo tecnico segna l'inizio di un nuovo capitolo per la nazionale, che si prepara a un cambiamento significativo nella guida tecnica. La decisione finale dovrebbe essere annunciata a breve, senza ulteriori dettagli sui potenziali candidati.
Koeman via dall’Olanda, chi prenderà il suo posto come ct della Nazionale? C’è un nome in cima alla lista delle preferenze. La Nazionale olandese si appresta a vivere un profondo cambiamento per quanto riguarda la propria guida tecnica, aprendo di fatto un nuovo e intrigante capitolo della sua storia recente. Dopo la conclusione dell’esperienza sotto la gestione di Ronald Koeman, la Federcalcio Oranje si è immediatamente attivata sul fronte del calciomercato allenatori per individuare una figura di respiro internazionale in grado di guidare il gruppo verso i prossimi grandi appuntamenti calcistici. Tra i profili maggiormente stimati dai vertici federali, il nome di Arne Slot è balzato prepotentemente in cima alla lista dei candidati principali per assumere il prestigioso incarico sulla panchina dell’Olanda. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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