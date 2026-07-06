Koeman via dall’Olanda, chi prenderà il suo posto come ct della Nazionale? C’è un nome in cima alla lista delle preferenze. La Nazionale olandese si appresta a vivere un profondo cambiamento per quanto riguarda la propria guida tecnica, aprendo di fatto un nuovo e intrigante capitolo della sua storia recente. Dopo la conclusione dell’esperienza sotto la gestione di Ronald Koeman, la Federcalcio Oranje si è immediatamente attivata sul fronte del calciomercato allenatori per individuare una figura di respiro internazionale in grado di guidare il gruppo verso i prossimi grandi appuntamenti calcistici. Tra i profili maggiormente stimati dai vertici federali, il nome di Arne Slot è balzato prepotentemente in cima alla lista dei candidati principali per assumere il prestigioso incarico sulla panchina dell’Olanda. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Chi sarà il sostituto di Koeman sulla panchina dell’Olanda: c’è un nome in pole position per il ruolo di ct degli Oranje

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