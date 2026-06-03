serie c savoia per la panchina un nome in pole position

Il Savoia sta valutando ancora il nuovo allenatore dopo aver ottenuto la promozione in Serie C. Secondo fonti vicine alla società, il nome più vicino a diventare il nuovo tecnico è quello di Alessandro Formisano. La scelta non è ancora ufficiale, ma le trattative sembrano in fase avanzata. La società sta definendo gli ultimi dettagli prima di annunciare il nuovo mister.

Tempo di lettura: 3 minuti Non è ancora ufficiale ma c’è decisamente mister Alessandro Formisano in pole position per guidare il Savoia che è reduce dalla promozione in serie C. L’investitura per l’ex tecnico, tra le altre, delle giovanili del Benevento, è arrivata con un lungo post sui social direttamente dal patron Nazario Matachione, dal presidente onorario Emanuele Filiberto e dal presidente del club oplontino Arcangelo Sessa. Nei giorni scorsi la società aveva annunciato la separazione dal tecnico Raimondo Catalano. “Da tre anni – si legge in una nota – ho un nome ben preciso nella mia testa quando penso all’allenatore ideale per il Savoia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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