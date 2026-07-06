Chi è Guglielmo il fratello di Flavio Cobolli

Da dilei.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Guglielmo Cobolli, fratello minore di Flavio Cobolli, è anch'egli un tennista. È uno dei principali sostenitori del fratello e ha partecipato a diversi tornei giovanili. Non sono stati forniti dettagli sulla sua carriera o sui risultati ottenuti. La sua presenza pubblica si concentra principalmente sul supporto al fratello maggiore nel circuito tennistico. Non ci sono ulteriori informazioni disponibili su altre attività o competizioni ufficiali.

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Fra i più grandi sostenitori di Flavio Cobolli c’è senza dubbio Guglielmo, fratello minore del tennista e, proprio come lui, campione di tennis. Chi è Guglielmo Cobolli. Classe 2008, Guglielmo Cobolli è il fratello minore di Flavio Cobolli ed è figlio di Francesca Neri e dell’ex tennista Stefano Cobolli. Sorridente e sportivo proprio come il fratello, Guglielmo quest’anno ha affrontato l’esame di Maturità. Ha infatti frequentato il liceo statale Pacinotti-Archimede di Roma. Visualizza questo post su Instagram La commovente lettera del fratello per Flavio Cobolli. Soprannominato Gully, il giovane Guglielmo è finito sotto i riflettori dopo aver pubblicato sui social una lettera dedicata al fratello maggiore. 🔗 Leggi su Dilei.it

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