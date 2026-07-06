Guglielmo Cobolli, fratello minore di Flavio Cobolli, è anch'egli un tennista. È uno dei principali sostenitori del fratello e ha partecipato a diversi tornei giovanili. Non sono stati forniti dettagli sulla sua carriera o sui risultati ottenuti. La sua presenza pubblica si concentra principalmente sul supporto al fratello maggiore nel circuito tennistico. Non ci sono ulteriori informazioni disponibili su altre attività o competizioni ufficiali.

Fra i più grandi sostenitori di Flavio Cobolli c’è senza dubbio Guglielmo, fratello minore del tennista e, proprio come lui, campione di tennis. Chi è Guglielmo Cobolli. Classe 2008, Guglielmo Cobolli è il fratello minore di Flavio Cobolli ed è figlio di Francesca Neri e dell’ex tennista Stefano Cobolli. Sorridente e sportivo proprio come il fratello, Guglielmo quest’anno ha affrontato l’esame di Maturità. Ha infatti frequentato il liceo statale Pacinotti-Archimede di Roma. Visualizza questo post su Instagram La commovente lettera del fratello per Flavio Cobolli. Soprannominato Gully, il giovane Guglielmo è finito sotto i riflettori dopo aver pubblicato sui social una lettera dedicata al fratello maggiore. 🔗 Leggi su Dilei.it

Segui gli aggiornamenti su Cobolli.

© Dilei.it - Chi è Guglielmo, il fratello di Flavio Cobolli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Maturità 2026, alla prima prova anche Guglielmo Cobolli: il fratello del tennista Flavio sui banchi a RomaGuglielmo Cobolli, fratello minore del tennista Flavio, ha sostenuto questa mattina la prima prova dell'Esame di Stato a Roma.

“Hai perso oggi. E fa un male che non si descrive. Ti dico solo quello che so per certo”: la lettera del fratello Guglielmo a CobolliUn fratello ha scritto una lettera a Flavio Cobolli, esprimendo dolore per una sconfitta subita.

Argomenti più discussi: Flavio Cobolli: Parigi mi ha cambiato la vita. Non ho mai votato, ma non vedo l'ora. Edoardo Bove? Il mio angelo in terra. Matilde? Spero di avere dei figli con lei; Cobolli parte bene | battuto Navone in quattro set al 2° turno c' è Duckworth.

Una finale (o un trofeo) Slam arricchisce sicuramente la carriera di un giocatore. Avere un fratello così, invece, ti arricchisce la vita. Sei fortunato Flavio, bravo Guglielmo #Cobolli #RolandGarros x.com

Cobolli-De Minaur diretta Wimbledon: impresa di Flavio che vola ai quarti LIVEImpresa titanica di Flavio Cobolli che torna ai quarti di finale a Wimbledon per il secondo anno di fila. Il finalista del Roland Garros 2026 supera in tre set l'australiano Alex De Minaur, n.6 del mo ... corrieredellosport.it

Prima vittoria contro un top 10 a Wimbledon per Flavio Cobolli: sconfitto De Minaur in tre setUn’altra incredibile prestazione per il tennista romano, che torna nei quarti di finale a Wimbledon per il secondo anno consecutivo Gigantesco, autoritario, semplicemente perfetto Flavio Cobolli, che ... tennisitaliano.it

Il padre di Cobolli racconta come un genitore dovrebbe allenare un figlio: Dovevo essere severo. Quando aveva 16 anni, durante una partita ad Antalya, mi fece perdere la pazienza, così me ne andai, lasciandolo solo in Turchia. Ha avuto una grande reazion reddit