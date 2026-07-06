Una donna di 60 anni, madre di Goffredo Cerza, è stata trovata morta in casa. La polizia ha sequestrato l’immobile e avviato le indagini. La donna era nota nel settore sanitario locale e non aveva precedenti penali. Non sono stati ancora resi noti dettagli sulle cause del decesso o eventuali elementi di contestazione. La famiglia si trova sotto choc, mentre le forze dell’ordine continuano le verifiche.

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti da una parte, con tutto il carico di popolarità che si portano dietro. Dall’altra la famiglia Cerza, che di mestiere non fa spettacolo ma sanità. Al matrimonio siciliano di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, accanto allo sposo c’era lei, Francesca Romana Malato: manager romana, presenza discreta ma costante nei momenti importanti della coppia e, da questo weekend, ufficialmente suocera di Aurora. Sui social si presenta in poche parole: mother of two, manager. Il resto lo raccontiamo noi. Una manager della sanità romana. Romana, elegante, allergica ai riflettori non suoi. Francesca Romana Malato guida come direttore generale il LabAurelia, poliambulatorio specialistico della Capitale, che è anche una faccenda di famiglia: nella struttura lavora la figlia Carolina, laureata in Biologia molecolare. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi è Francesca Romana Malato, la mamma di Goffredo Cerza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Parla la mamma del bimbo trapiantato con cuore bruciato

Notizie e thread social correlati

Matrimonio Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza in Sicilia: le parole di Papà Eros e mamma MichelleAurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono sposati nel Castello Xirumi Serravalle, a Lentini, provincia di Siracusa.

Temi più discussi: Il matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza: Sara Daniele celebra il rito, l'arrivo all'altare con Eros Ramazzotti e il discorso di Michelle Hunziker: Non deve essere stato facile avere due genitori come noi; Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sposi nel paese di Pippo Baudo: per la coppia rito civile a Militello in Val di Catania; Goffredo Cerza, chi è il marito di Aurora Ramazzotti: che lavoro fa e perché ha un legame speciale con Michelle Hunziker; Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono sposati. Il look in infradito della sposa, il gesto di Michelle Hunziker e la location prima...

Chi è Francesca Romana Malato, la mamma di Goffredo CerzaChi è Francesca Romana Malato, la mamma di Goffredo Cerza: alla guida del LabAurelia di Roma e impegnata in beneficenza con la Fondazione IEO-Monzino ... dilei.it

Per la firma dei documenti presso il Comune di Militello, Aurora Ramazzotti ha optato per un look casual, informale, ma immancabilmente bianco. Vicino a lei il marito Goffredo, e le rispettive mamme: Michelle Hunziker con un abito a fantasia e Francesca Rom x.com

Quello che non sai su Francesca Romana Malato e Fabio Cerza, i genitori di Goffredo CerzaScopriamo tutto quello che c'è da sapere su Francesca Romana Malato e Fabio Cerza, i genitori di Goffredo Cerza: dalla carriera alle curiosità. donnaglamour.it