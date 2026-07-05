Matrimonio Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza in Sicilia | le parole di Papà Eros e mamma Michelle

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono sposati nel Castello Xirumi Serravalle, a Lentini, provincia di Siracusa. La cerimonia si è svolta in una location storica, con dettagli visibili nelle foto pubblicate sui social. Nessuna informazione aggiuntiva è stata comunicata riguardo a ospiti o altri aspetti dell’evento.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono sposati in Sicilia, scegliendo come cornice per il loro grande giorno il Castello Xirumi Serravalle, nella zona di Lentini, in provincia di Siracusa. Dopo il passaggio civile avvenuto a Militello in Val di Catania, la coppia ha celebrato il proprio amore con una cerimonia circondata da amici, parenti e volti noti dello spettacolo. Un weekend speciale, pensato come una lunga festa di famiglia, con circa 200 invitati, musica, emozioni e momenti condivisi anche sui social. Aurora è arrivata all’altare accompagnata da papà Eros Ramazzotti, mentre a celebrare il rito è stata l’amica Sara Daniele. Matrimonio Aurora Ramazzotti: Il messaggio di Eros Ramazzotti per Aurora e Goffredo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Matrimonio Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. La strana scelta di mamma Michelle Hunziker.

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Aurora Ramazzotti sposa Goffredo Cerza, il matrimonio in Sicilia: l’abito da sogno, la dedica di papà Eros e le parole di mamma MichelleAurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono sposati il 4 luglio al Castello Xirumi a Serravalle di Lentini, in provincia di Siracusa.

Temi più discussi: Il matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza: Sara Daniele celebra il rito, l'arrivo all'altare con Eros Ramazzotti e il discorso di Michelle Hunziker: Non deve essere stato facile avere due genitori come noi; Il sì di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. Abito, musica, le dediche di papà Eros e mamma Michelle; Tutto quello che c'è da sapere sul matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza in Sicilia: 3 giorni di vip retreat al Castello Xirumi, invitati top secret; Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, oggi il primo sì in Comune: il matrimonio in Sicilia.

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti al loro matrimonio con Aurora (1998, foto a sinistra) e oggi alle nozze della loro figlia (foto a destra) #michellehunziker #erosramazzotti #5luglio2026 #auroraramazzotti x.com

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