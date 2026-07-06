Una gara di motociclismo è stata annullata a causa della rottura di una carenatura in fibra di carbonio. La componente, chiamata wheel shield, si è danneggiata durante la competizione, compromettendo la sicurezza del pilota e portando alla sospensione dell'evento. La rottura ha causato l'intervento immediato dei commissari di gara, che hanno deciso di interrompere la prova per motivi di sicurezza. La carenatura in fibra di carbonio non strutturale si è staccata durante la fase di gara, rendendo impraticabile la prosecuzione.

È difficile immaginare ed accettare che una gara perfetta possa essere del tutto annullata dalla rottura di una carenatura, non strutturale, in fibra di carbonio. Ma è quanto avvenuto ieri al quarantunesimo giro, ad Antonelli a Silverstone. Infatti a seguito del passaggio della sua W17 sul cordolo esterno della curva Copse il wheel shield anteriore sinistro ha subito un danno. Nel dettaglio, si tratta della carenatura interna che ingloba anche la brake duct e le canalizzazioni interne al cestello dei freni, connessa al profilo del cestello attraverso inserti metallici che fungono da sede delle viti di fissaggio. Non vi è stato, in... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Che cos'è il wheel shield: ecco quale è stato il problema che ha distrutto la gara di Antonelli

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