Cesare Cremonini sta attualmente lavorando in studio per registrare il suo nuovo album, annunciando anche una trilogia di dischi. Ha dichiarato di essere “in piena” durante le sessioni di registrazione. Questo primo progetto rappresenterà l'inizio di una serie di tre album, che influenzeranno le prossime tappe e modalità delle sue esibizioni dal vivo. Nessuna data di uscita è stata comunicata.

Bologna, 6 luglio 2026 – "Sono in piena”. Cesare Cremonini è in studio per registrare il nuovo album. Un disco che sarà il primo di tre che guideranno le scelte dell’artista bolognese su dove e come tornare sul palco. “ Ricominciamo tutto da capo – scrive Cremonini sui social -. Se conosci la musica, ma direi qualsiasi cosa che stai cercando, sai che ci si può mettere una vita intera a trovare ‘ la tua prima volta ’. Il mio sogno forse è irraggiungibile ma mi guida e porta dove voglio essere. Il disco è al centro di tutto ”. Cremonini è nei Rak Studios di Londra insieme alla compositrice e direttrice d’orchestra Rosie Danvers, “un’anima musicale leggendaria, con una orchestra quasi tutta al femminile e il mio team di producer – racconta Cremonini -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cesare Cremonini è in studio per registrare il disco e annuncia una trilogia: “Toccheremo il cuore della musica”

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Cesare Cremonini sul suo profilo Instagram condivide una bellissima dedica a Ultimo, poco prima del concerto a Tor Vergata. Conosco Nic da alcuni anni e il motivo per cui ho legato con lui nonostante le differenze di età e provenienza artistica, è che dal pri x.com

Cesare Cremonini con la fidanzata Caterina Licini in un ballo sensuale al Circo Massimo reddit

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