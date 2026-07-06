Cerreto Guidi | muore 18enne in scooter nello scontro con un’auto

Nella notte tra il 5 e il 6 luglio 2026, a Cerreto Guidi, un giovane di 18 anni ha perso la vita in un incidente stradale. Lo scontro tra lo scooter e un’auto è avvenuto in via Francesca Sud, nella frazione di Stabbia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma il ragazzo è deceduto poco dopo l’arrivo. Le forze dell’ordine stanno conducendo accertamenti per chiarire le dinamiche dell’incidente.

CERRETO GUIDI (FIRENZE) – Incidente mortale nella notte tra il 5 e il 6 luglio 2026 a Cerreto Guidi (Firenze). Un ragazzo di 18 anni ha perso la vita in sella al suo scooter quando si è scontrato con un’auto in via Francesca Sud, nella frazione di Stabbia. Le due persone a bordo del veicolo sono rimaste illese, mentre il ragazzo è apparso subito in condizioni disperate. Il giovane è stato soccorso dai sanitari del 118 ma durante il trasporto all’ospedale San Giuseppe di Empoli, il ragazzo è morto. Le indagini sulla dinamica dell’incidente sono state affidate ai Carabinieri. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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