Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono sposati in Sicilia, al Castello Xirumi a Serravalle di Lentini, con circa 200 invitati. La cerimonia è stata segnata da alcune assenze e imprevisti, mentre i partecipanti hanno assistito alla celebrazione e al ricevimento. Il matrimonio ha visto il tradizionale scambio di promesse e un ricevimento con musica e festeggiamenti. Non sono stati resi noti dettagli sui look degli sposi o sugli eventuali ospiti speciali.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno ufficialmente pronunciato il fatidico sì, dando inizio a un festeggiamento che si è svolto in Sicilia. La cerimonia, che ha visto la partecipazione di circa 200 invitati, ha avuto luogo al Castello Xirumi a Serravalle di Lentini. La celebrazione è stata ricca di momenti toccanti, tra cui le emozionanti parole di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker per la loro figlia. La volta buona non andrà più in onda? Futuro incerto per Caterina Balivo La curiosità sul vestito da sposa di Aurora Ramazzotti. Aurora ha scelto un abito bianco disegnato da Giorgio Armani Privé, ispirato a quello indossato da sua madre durante le nozze con Eros. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

Segui gli aggiornamenti su Aurora Ramazzotti.

© Anticipazionitv.it - Matrimonio Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza: invitati, grandi assenze, look e imprevisti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Matrimonio Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. La strana scelta di mamma Michelle Hunziker.

Notizie e thread social correlati

Matrimonio Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, data, location, invitati e damigelleIl matrimonio tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si terrà il 24 giugno in una location privata.

Tutto quello che c’è da sapere sul matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza in Sicilia: 3 giorni di “vip retreat” al Castello Xirumi, invitati top secretIl matrimonio tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si terrà in Sicilia, in un castello, e durerà tre giorni.

Temi più discussi: Matrimonio Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, gli scatti del primo sì in Sicilia; Il matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza: Sara Daniele celebra il rito, l'arrivo all'altare con Eros Ramazzotti e il discorso di Michelle Hunziker: Non deve essere stato facile avere due genitori come noi; Il sì di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. Abito, musica, le dediche di papà Eros e mamma Michelle; Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, oggi il primo sì in Comune: il matrimonio in Sicilia.

Matrimonio Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, i balli scatenati al castello siciliano ift.tt/3OiyeFN L'articolo Matrimonio Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, i balli scatenati al castello siciliano proviene da Affaritaliani.it. x.com

Michelle Hunziker, tutti i look al matrimonio di Aurora Ramazzotti: i brand scelti e i prezzi degli abiti della mamma della sposaCi sono matrimoni in cui la sposa è, giustamente, l'unica protagonista. E poi ci sono le nozze di Aurora Ramazzotti, dove Michelle Hunziker ha dimostrato che si può essere ... leggo.it

Aurora Ramazzotti sposa Goffredo Cerza, il matrimonio in Sicilia: l’abito da sogno, la dedica di papà Eros e le parole di mamma MichelleLa coppia ha detto sì al Castello Xirumi a Serravalle di Lentini, in provincia di Siracusa. Una festa che dura tre giorni coj circa 200 invitati ... ilgiorno.it