Cento anni Fiorentina il cuore di Novoli si colora di viola | festa tra musica e ricordi
Il 6 luglio 2026, a Novoli, si è tenuta una festa per i cento anni della Fiorentina. La serata è stata accompagnata da musica e ricordi, con il cuore del quartiere che si è colorato di viola. La celebrazione ha coinvolto i tifosi e la comunità locale, che si sono radunati per commemorare il secolo di vita del club. L’evento ha visto anche momenti di condivisione e celebrazione collettiva.
Firenze, 6 luglio 2026 - La Fiorentina quest'anno raggiunge un traguardo storico, e anche Novoli si prepara a celebrare con una serata evento l’orgoglio di una storia che nel 2026 tocca il secolo di vita. Un anniversario che offre l’occasione per ripercorrere la storia della squadra e, contemporaneamente, per ricordare i memorabili momenti Viola. Con questi obiettivi, a suon di musica, il San Donato Plaza l’8 luglio si colorerà di viola per dedicare l’intera giornata di mercoledì alla celebrazione della squadra più amata. Lo sport ha la capacità di creare comunità, trasmettere esempi positivi e rafforzare il senso di appartenenza a un territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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