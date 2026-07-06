Cento anni Fiorentina il cuore di Novoli si colora di viola | festa tra musica e ricordi

Notizia in breve

Il 6 luglio 2026, a Novoli, si è tenuta una festa per i cento anni della Fiorentina. La serata è stata accompagnata da musica e ricordi, con il cuore del quartiere che si è colorato di viola. La celebrazione ha coinvolto i tifosi e la comunità locale, che si sono radunati per commemorare il secolo di vita del club. L’evento ha visto anche momenti di condivisione e celebrazione collettiva.