Cedolino di luglio 2026 senza aumenti né arretrati | Anief spiega il motivo del ritardo

Da scuolalink.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il cedolino di luglio 2026 non mostra aumenti né arretrati previsti dal nuovo contratto. Secondo l’Anief, il motivo del ritardo è legato ai tempi tecnici necessari per l'elaborazione degli stipendi da parte di NoiPA, a seguito della firma definitiva del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

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Molti lavoratori della scuola non trovano nel cedolino di luglio gli aumenti previsti dal nuovo contratto né gli arretrati attesi. Nessun motivo di allarme, spiega l'Anief: dipende tutto dai tempi tecnici legati all'elaborazione degli stipendi da parte di NoiPA dopo la firma definitiva del CCNL. Gli incrementi economici dovrebbero comparire con la busta paga successiva.Perché il cedolino di luglio non contiene gli aumentiLa spiegazione arriva da Stefano Cavallini, componente della segreteria nazionale Anief. Il cedolino di luglio è stato preparato prima che il nuovo contratto diventasse operativo, quindi non poteva includere le nuove cifre. Le lavorazioni degli stipendi partono con largo anticipo rispetto alla data di accredito, e questo spiega l'assenza degli importi aggiornati. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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