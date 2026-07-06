Molti lavoratori della scuola non trovano nel cedolino di luglio gli aumenti previsti dal nuovo contratto né gli arretrati attesi. Nessun motivo di allarme, spiega l'Anief: dipende tutto dai tempi tecnici legati all'elaborazione degli stipendi da parte di NoiPA dopo la firma definitiva del CCNL. Gli incrementi economici dovrebbero comparire con la busta paga successiva.Perché il cedolino di luglio non contiene gli aumentiLa spiegazione arriva da Stefano Cavallini, componente della segreteria nazionale Anief. Il cedolino di luglio è stato preparato prima che il nuovo contratto diventasse operativo, quindi non poteva includere le nuove cifre. Le lavorazioni degli stipendi partono con largo anticipo rispetto alla data di accredito, e questo spiega l'assenza degli importi aggiornati. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Cedolino di luglio 2026 senza aumenti né arretrati: Anief spiega il motivo del ritardo

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