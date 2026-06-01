Scuola Noipa sul cedolino di Giugno nè gli aumenti nè gli arretrati annunciati

Sul cedolino di giugno disponibile sul portale Noipa non sono stati applicati gli aumenti salariali né gli arretrati annunciati con il nuovo contratto collettivo firmato il primo aprile. La busta paga mostra solo gli importi base senza le variazioni promesse. La discrepanza tra quanto comunicato e quanto visualizzato ha generato delusione tra il personale scolastico. Al momento, non sono state fornite spiegazioni ufficiali sulle motivazioni di questa differenza.

Il mondo della Scuola guarda con delusione il cedolino di Giugno, già visibile sul portale Noipa. Nessuna traccia degli aumenti e degli arretrati sbandierati al momento della firma del nuovo contratto collettivo del Primo Aprile. Se volessimo fare una battuta, per quanto amara sia, forse sarebbe stato meglio scegliere un’altra data per la firma. Scuola, nessuna bella sorpresa sul prossimo cedolino. Gli importi del cedolino NoiPA di giugno 2026 sono già visibili per il personale docente e ATA con contratto a tempo indeterminato. Lo stesso vale per i supplenti con incarico al 30 giugno o al 31 agosto. rispetto alle attese circolate negli ultimi giorni, tuttavia, per molti lavoratori della scuola c’è una prima delusione. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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