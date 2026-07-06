Un calciatore di 34 anni senza contratto da quando ha lasciato la squadra di Serie A valuta le offerte, principalmente dalla Serie B e dall’estero. Ha dichiarato che prenderà la decisione seguendo le motivazioni personali, non i guadagni. La sua situazione professionale si è aperta dopo aver lasciato la squadra che militava nel massimo campionato italiano.

Vita da svincolati. Federico Ceccherini si ritrova senza contratto per la prima volta in carriera a 34 anni dopo l'addio alla Cremonese e valuta le offerte, soprattutto dalla Serie B e dall’estero: “Sceglierò di pancia, in base alle motivazioni e non per i soldi. Tranquillo? Difficile dirlo, ma mi alleno al massimo e vorrei tornare a divertirmi”, spiega l'esperto difensore in esclusiva a SportMediaset., Il pensiero va subito all’ultima annata, alla retrocessione con la Cremonese vissuta in seconda fila (solo 9 presenze) e molto spesso dalla panchina: “Retrocedere è dura, farlo senza poter aiutare la squadra lo è ancora di più. La verità è che quando non giochi stai male e soffri, perché vorresti sentirti importante e partecipare. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Ceccherini: “Delusione Cremonese, in panchina si soffre. Polemiche sulla Serie A? Capisco Vardy, ma…”

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