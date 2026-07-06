Ha già sfondato recinzioni, abbattuto cartelli stradali e bloccato il traffico. Ma il problema, oggi, non è tanto il suo carattere irruento quanto il successo che ha riscosso online. Si chiama Neil, è una foca elefante maschio di cinque anni, pesa circa una tonnellata e da mesi è diventato una vera celebrità sulle coste della Tasmania. Su TikTok ha ormai un seguito di oltre un milione e mezzo di persone, addirittura superiore alla popolazione dell’intera isola. La sua presenza è ormai un piccolo evento. Ogni volta che riemerge e decide di riposarsi a terra, decine di curiosi cercano di raggiungerlo per fotografarlo o filmarlo. Ed è proprio questo che preoccupa maggiormente le autorità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “C’è il rischio concreto di amarlo a morte”: ha un milione e mezzo di follower, blocca il traffico e sfonda recinzioni: il caso di Neil, la foca elefante che preoccupa la Tasmania

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Australia, la foca Neil attrazione della Tasmania: ecco l’elefante marino da 1,4 milioni di followerUn elefante marino di cinque anni, chiamato Neil, si è avvicinato alle coste della Tasmania meridionale durante il suo tour semestrale.

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Il gigante della Tasmania: un elefante marino invade la città, Neil è la nuova star dei socialNeil ha cinque anni e pesa circa una tonnellata. La sua fama preoccupa i biologi, che invitano i curiosi a mantenere le distanze per proteggere lui e le persone. msn.com