C’è il cadavere di un uomo lì Scoperta agghiacciante in Italia la scena tremenda

Un cadavere in stato avanzato di decomposizione è stato rinvenuto in un appartamento nel quartiere Lucento di Torino. La scoperta è stata fatta da testimoni che hanno segnalato la presenza del corpo. I Carabinieri, coordinati dalla Procura, stanno indagando sul caso e hanno aperto un fascicolo per omicidio. Non sono ancora stati resi noti dettagli sull’identità della vittima o sulle circostanze del decesso.

Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato trovato all’interno di un appartamento nel quartiere Lucento, a Torino. Sul caso indagano i Carabinieri del Comando provinciale, coordinati dalla Procura, che hanno aperto un fascicolo per omicidio. Il corpo è stato rinvenuto nella mattinata di lunedì 6 luglio all’interno di un’abitazione situata al terzo piano di una palazzina. A far scattare l’allarme sarebbero stati alcuni vicini, insospettiti dal forte cattivo odore proveniente dall’appartamento. In un primo momento, secondo quanto emerso, era stata presa in considerazione anche l’ipotesi di un suicidio. I successivi accertamenti medico-legali hanno però indirizzato le indagini verso uno scenario differente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Dramma a Terni: recuperato un cadavere nel canale del Recentino

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