Il Genoa sta accelerando sul mercato con l’obiettivo di rinforzare la squadra in ogni reparto. De Rossi ha chiesto Traoré, mentre per la difesa sono in trattativa Adzic in sostituzione di Pisacane. Sono in corso discussioni e incontri tra le parti per definire le operazioni. La società cerca di soddisfare le richieste dell’allenatore, con trattative ancora aperte e nessun annuncio ufficiale.

2026-07-05 13:34:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere: Il Genoa sprinta sul mercato con l’obiettivo di consegnare a Daniele De Rossi una squadra rafforzata in ogni reparto, seguendo le indicazioni dell’allenatore. Tra i profili segnalati dal tecnico c’è proprio Hamed Traoré (26), centrocampista ivoriano a un passo dai rossoblù, che De Rossi ha sempre stimato. Con il sì del duttile calciatore da tempo in tasca, i liguri hanno trovato nelle scorse settimane un accordo con il Marsiglia sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Vanno definiti quindi gli ultimi aspetti relativi ai bonus. Nel corso dei contatti tra i club, i liguri hanno approfondito anche il file relativo al difensore Derek Cornelius (28), rientrato dal prestito dai Rangers. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - CdS – De Rossi vuole anche Traoré, per Pisacane c’è Adzic: tutte le trattative del calciomercato

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