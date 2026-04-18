Una ciclopista molto frequentata si trova spesso al centro di discussioni per la presenza di automobili che vi circolano. Residenti e turisti si scontrano regolarmente, con discussioni e insulti che si susseguono mentre si tenta di percorrere la strada dedicata alle biciclette. La situazione crea continue tensioni tra chi utilizza le aree dedicate e chi invece ignora le regole del codice della strada.

I litigi e le parole grosse sono all’ordine del giorno: il residente, o il turista, percorre la ciclopista di via Carducci, a Fiumetto, che è tracciata sul lato monti, ma deve inchiodare la bici perché davanti a lui c’è uno stuolo di macchine e furgoncini lasciate in sosta come se fosse un parcheggio. "Dovevo comprare una cosa, ci avrò messo due minuti", è la giustificazione più comune di chi ammette candidamente di non essere daltonico e di saper distinguere bene le strisce bianche della sosta da quelle gialle della ciclopista. "Ma è una scusa che non regge – si sfogano alcuni cittadini e commercianti – non solo perché basterebbe rispettare le regole, ma anche perché quegli incivili non hanno attenuanti: i parcheggi infatti non mancano, basta fare qualche decina di metri in direzione sud e ce n’è quanti ne vogliono".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ciclopista invasa dalle macchine: "Inciviltà a danno anche dei turisti"

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