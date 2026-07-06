Cassese | ‘Meloni al Quirinale? La Costituzione lo consente’

Secondo un commento giuridico, non ci sono impedimenti costituzionali alla candidatura di un presidente della Repubblica da parte di un capo di governo. Per essere eleggibile, il candidato deve avere almeno 50 anni, essere cittadino con pieni diritti civili e politici, e essere eletto dal Parlamento in seduta comune. Non sono stati citati altri requisiti o restrizioni specifiche in relazione alla presenza di un capo di governo al Quirinale.

“Da un punto di vista giuridico non ci sono ostacolie non si fa l’analisi del sangue a un candidato alla presidenza della Repubblica: basta che abbia 50 anni, goda dei diritti civili e politici e che sia eletto dal Parlamento in seduta comune“. CosìSabino Cassese, ex giudice della Corte Costituzionale parla dell’eventualità che il presidente del ConsiglioGiorgia Melonipossa divenireCapo dello Stato. Lo fa in un’intervista aLa Repubblica, spazzando via polemiche sul passato identitario del premier, fortemente legato ad idee diestrema destra. Il giurista afferma infatti che la Carta non ponenessun discrimine fascismo-antifascismo per l’accesso alla carica più alta della Repubblica. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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