In casa con una pistola rubata munizioni droga e 21mila euro in contanti | arrestato un 35enne di Spoltore

Un uomo di 35 anni è stato arrestato in casa sua dopo essere stato trovato con una pistola rubata, munizioni, droga e 21.000 euro in contanti. Durante l’operazione sono stati sequestrati anche quantitativi di sostanze stupefacenti. L’arresto è avvenuto nel corso di una perquisizione domiciliare condotta dalle forze dell’ordine. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’indagine o sulle eventuali persone coinvolte.

Un 35enne di Spoltore è stato arrestato per detenzione abusiva di armi e di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Questo l’esito di un’operazione condotta dai carabinieri che avevano iniziato ad attenzionare la sua abitazione dopo aver notato un insolito via vai. Ricevi le notizie de. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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Just how deep does Knox County corruption go | Today in Tennessee Segment 5/15/26

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