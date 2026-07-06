Il legale di Schwazer ha annunciato che si valuterà un’analisi privata sulla terza provetta, quella delle urine residue del controllo antidoping del 26 aprile scorso, risultate positive all’eritropoietina. La richiesta di analisi alternativa è stata presentata dopo il rifiuto della seconda analisi richiesta dalla difesa. Attualmente, la prova è stata conservata in un laboratorio italiano e il team legale sta considerando di affidarsi a un’istituzione privata per eseguire il test.

Alex Schwazer vuole far analizzare privatamente la ‘ terza provetta ‘, quella delle urine residue del controllo antidoping del 26 aprile scorso risultato positivo all’eritropoietina (Epo), in un laboratorio italiano. È quanto riferisce all’AGI lo staff legale del marciatore altoatesino trovato per la terza volta nella sua carriera positivo al doping. Intanto, come già annunciato dallo stesso Schwazer, oggi al laboratorio di Colonia, non inizierà l’analisi del campione B. La rinuncia da parte del marciatore di procedere con le controanalisi è legata al fatto che la Nada, l’agenzia nazionale antidoping tedesca, ha fatto sapere che non avrebbe proceduto all’esame dell’urina residuale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caso Schwazer, il legale insiste sulla “terza provetta” rifiutata dalla Nada: “Valutiamo un’analisi privata, vediamo se qualcuno lo farà”

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