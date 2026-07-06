Gli avvocati di Schwazer stanno valutando la possibilità di far analizzare privatamente la terza provetta del marciatore, trovato positivo a un controllo antidoping per la terza volta. La decisione deriva da un approfondimento sulla possibilità di esaminare questa provetta in modo autonomo. La questione è ancora in fase di analisi, senza ulteriori dettagli disponibili su tempi o modalità. Il caso riguarda un atleta con precedenti di positività in ambito antidoping.

"Stiamo esaminando e approfondendo l'effettiva possibilità di far analizzare privatamente la terza provetta di Alex Schwazer". Lo conferma Gerhard Brandstätter, avvocato del marciatore altoatesino che poche settimane fa è stato trovato positivo ad un controllo antidoping per la terza volta in carriera. La provetta alla quale fa riferimento il legale è quella conservata da Sandro Donati e ottenuta a margine del controllo al quale è stato sottoposto Schwazer in occasione dei campionati tedeschi di marcia open. Restano i dubbi sull'utilità dell'analisi dell'urina residuale, che in ogni caso non sarebbe riconosciuta dall'agenzia antidoping: "Bisogna vedere se è tecnicamente possibile e se troviamo qualcuno che lo faccia. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Caso Schwazer, i legali: "Valutiamo analisi terza provetta"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il caso Schwazer in otto domande: incubo radiazione e il giallo della terza provettaIl caso Schwazer coinvolge un laboratorio di Colonia al centro delle polemiche, con il focus sulla terza provetta e il rischio di radiazione.

Schwazer, l'Epo e il mistero della terza provettaAlex Schwazer ha commentato la situazione, dichiarando di voler interrompere l’attività, ma possiede ancora una terza provetta che potrebbe essere...

Temi più discussi: Il caso Schwazer, una vicenda che dura da quasi 15 anni. Bonarrigo: Tanti, troppi parlano senza conoscere tutti i fatti. L'esame della terza provetta? Richiesta surreale; Sandro Donati: Mi spaventa la malvagità su Alex Schwazer. Ma va aiutato; Alex Schwazer, dal doping del 2012 al nuovo caso del 2026: tutte le tappe della vicenda; Schwazer, niente controanalisi: la NADA dice no alla terza provetta.

Il caso Schwazer riporta il doping sotto i riflettori: cos’è, come funziona e perché può essere un rischio per tuttiNon riguarda solo gli atleti professionisti. Dall'eritropoietina agli steroidi anabolizzanti, ecco come agiscono le sostanze dopanti, quali rischi comportano e perché alcuni farmaci possono far scatta ... iodonna.it

Il caso Schwazer, una vicenda che dura da quasi 15 anni. Bonarrigo: Tanti, troppi parlano senza conoscere tutti i fatti. La terza provetta? Richiesta surrealeTRENTO. Ha detto no alle controanalisi perché non ha nessuna fiducia nei controlli effettuati, proprio presso la stessa istituzione, già coinvolta in varie irregolarità connesso al controllo antido ... ildolomiti.it