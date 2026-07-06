Una consigliera comunale e il marito sono stati aggrediti in strada. La donna ha riferito che l’aggressione potrebbe avere un movente politico, oltre a motivazioni familiari. Negli ultimi mesi, l’ex candidata sindaco di Casalnuovo ha subito anche due atti di vandalismo contro la propria auto, entrambi avvenuti davanti alla sede del comitato elettorale, poco prima delle elezioni. La polizia sta indagando sugli episodi.

Stanno capitando cose molto spiacevoli a Katia Iorio, ex candidata sindaco nelle ultime elezioni comunali di Casalnuovo. Poco prima del voto la sua auto è stata vandalizzata due volte, davanti alla sede del comitato elettorale. Poi, qualche settimana fa, nei pressi di casa, alcune persone si sono piazzate in pianta stabile all'interno di una proprietà del marito, Camillo De Luca, un immobile che il coniuge, ex consigliere ed ex assessore del Comune, possiede con i fratelli. Dall’ingresso di queste persone nella palazzina di famiglia, Katia Iorio sostiene di vivere nel terrore. Venerdi mattina la consigliera comunale ed ex candidata primo cittadino è stata pure aggredita, insieme al marito, davanti a casa, a pochi metri dal sagrato della chiesa di Santa Maria dell’Arcora. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Casalnuovo, consigliera e marito aggrediti in strada: «Movente politico, non solo familiare»

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