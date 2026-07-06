Da luglio, nella Casa di Comunità al Terminetto a Viareggio, è disponibile uno specialista fisiatra. Questa figura professionale si aggiunge ai servizi già offerti, con l’obiettivo di fornire assistenza alle persone che necessitano di trattamenti riabilitativi e di recupero funzionale. La presenza dello specialista consente di effettuare valutazioni e interventi mirati, migliorando l’offerta sanitaria nel quartiere. La struttura continua a espandere i servizi per rispondere alle esigenze della popolazione locale.

A partire da questo mese di luglio nella Casa della Comunità al Terminetto a Viareggio è presente anche lo specialista fisiatra. "Si tratta - spiega il direttore della Riabilitazione della Versilia Federico Posteraro - di una delle prime esperienze in Toscana e crediamo sia molto utile per il cittadino ma anche per una più efficiente organizzazione del servizio sanitario ". Nella stessa struttura sono disponibili sia i medici di famiglia che altri specialisti come neurologi e geriatri. "Poter contare sulla presenza di queste tre figure specialistiche, insieme ai medici di medicina generale - sottolinea la direttrice della Zona Versilia... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Casa di Comunità al Terminetto. Attivo uno specialista fisiatra

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