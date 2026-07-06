Caos treni l’Italia si spacca | maxi ritardi e corse soppresse Cosa sta succedendo

Da thesocialpost.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La rete ferroviaria italiana sta affrontando pesanti ritardi e cancellazioni di corse, con molte linee sospese. La situazione è causata da cantieri strategici e guasti tecnici improvvisi, che hanno provocato disagi su larga scala. La circolazione dei treni risulta fortemente rallentata, con conseguente caos e disorientamento tra i viaggiatori. La situazione si protrae da giorni e interessa diverse regioni del paese.

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La settimana si apre all’insegna di pesanti complicazioni per il sistema ferroviario nazionale, stretto nella morsa di cantieri strategici e improvvisi guasti tecnici. Il blocco principale è scattato alle ore 23 di domenica 5 luglio, determinando la totale interruzione della tratta compresa tra i nodi nevralgici di  Firenze Campo di Marte  e Santa Maria Novella. Una chiusura programmata che, di fatto, divide in due l’Italia e che si renderà necessaria fino alle ore 4 di venerdì 10 luglio per consentire lo svolgimento della prima, complessa fase dei lavori di sostituzione di Ponte al Pino. Al momento l’impatto sui passeggeri dell’Alta... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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