Caos sulla Roma-Civitavecchia treni in ritardo fino a 110 minuti

La circolazione sulla linea Roma-Civitavecchia è tornata normale alle 16:30, dopo ritardi fino a 110 minuti. I treni tra Santa Severa e Ladispoli erano stati rallentati per accertamenti tecnici sulla linea elettrica. La circolazione aveva subito forti rallentamenti prima di tornare regolare. Nessun dettaglio sulle cause degli accertamenti o eventuali disagi ulteriori.

Roma, 6 luglio 2026 – È tornata regolare dalle 16:30 la circolazione ferroviaria sulla linea Roma-Civitavecchia, dopo i forti rallentamenti registrati tra Santa Severa e Ladispoli a causa di accertamenti tecnici sulla linea elettrica. Nel corso della giornata i treni hanno subito pesanti disagi, con ritardi fino a 110 minuti, variazioni di percorso e cancellazioni. Rallentamenti tra Santa Severa e Ladispoli. I problemi erano iniziati intorno alle 12:30, quando la circolazione ferroviaria sulla linea Roma-Civitavecchia era stata rallentata per consentire verifiche tecniche sulla linea. In una prima fase, gli effetti sulla mobilità ferroviaria avevano provocato ritardi fino a 30 minuti, oltre a variazioni e cancellazioni. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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Caos trasporti, la Regione chiede a Salvini treni più veloci e infrastrutture. Lettera di fuoco

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