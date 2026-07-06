Durante la seconda giornata dei Campionati Italia U20 a Caorle, Valensin ha vinto i 200 metri, diventando protagonista della gara. L’evento, ricco di risultati di rilievo e giovani atleti, può essere rivisto tramite il Live Replay su Atletica Italiana TV, disponibile su Sportface.

La seconda giornata dei Campionati Italia U20 di Caorle ha regalato spettacolo, risultati di spessore e tanti giovani protagonisti. L’evento può essere rivissuto grazie al Live Replay su Atletica Italiana TV, disponibile sulla piattaforma Sportface. Al centro della scena, nella giornata veneta, c’è stata soprattutto Elisa Valensin, nuova campionessa italiana U20 dei 200 metri. La sfida più attesa era quelli dei 200 metri femminili, con tre protagoniste dell’oro azzurro nella 4×100 agli Europei U20 di Tampere. A imporsi è stata Elisa Valensin, portacolori delle Fiamme Oro, vincitrice in 23.44 nonostante il vento contrario di -1.5. Alle sua spalle Kelly Doualla, seconda in 23. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Caorle da rivivere su Sportface TV: Valensin regina dei 200 ai Tricolori U20

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